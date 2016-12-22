الطلاب الموريتانيون بتونس يعتصمون بمقر السفارة

تاريخ الإضافة: السبت, 26 آذار/مارس 2016 01:17

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن الطلاب الموريتانيون بتونس عن دخولهم في اعتصام مفتوح بمباني السفارة الموريتانية تنديدا بما قالوا إنه "قرار وزير التعليم العالي وانتصارا للقضية الطلابية العادلة، وندعوا جميع مناضلي الحقوق في الداخل والخارج إلى الوقوف جنبا إلى جنب معنا حتى تلبى جميع مطالبنا المستحقة والمشروعة".

وأعلن الطلاب تمسكم بالتراجع عن قرار الوزارة المتعلق بتقليص المستفيدين من المنح الدراسية، وإلغاء التفرقة بين طلبة العلوم الإنسانية والطبيعية في مجال التنقيط .

وشدد الطلاب على ضرورة اعتماد نظام مساعدات اجتماعية للطلاب في الخارج الغير ممنوحين.

ويأتي اعتصام الطلاب الموريتانيين بتونس بعد إعلان الطلاب في كل من المغرب والجزائر عن اعتصامات مماثلة في مقرات السفارة.