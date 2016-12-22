طلاب موريتانيا بالجزائر يقضون أولى ليالي الاعتصام

تاريخ الإضافة: الخميس, 24 آذار/مارس 2016 11:03

الأخبار (نواكشوط) ـ يواصل الطلاب الموريتانيون في الجزائر، اعتصامهم المفتوح بالسفارة الموريتانية في الجزائر، حيث قضوا البارحة ليلتهم الأولى في الاعتصام في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 12 درجة.

 

وعبرالطلاب المعتصون عن امتعاضهم من تأخر اجتماع لجنة المنح لهذا العام، مؤكدين على أن الاعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم.

 

وأفادت مصادر طلابية أن اليوم الخميس سيشهد حراكا طلابيا موحدا استنكارا لتأخر االاجتماع وما يعتبره الطلاب حرمانا لأغلب الطلاب في الخارج والداخل من المنحة.

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز