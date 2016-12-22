طلاب موريتانيا بالجزائر: قرار حسابات العملة الصعبة مجحف

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14 آذار/مارس 2016 18:05

اعتصام سابق لطلاب موريتانيين بالجزائر داخل السفارة ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ قال اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالجزائر، إن قرار السفارة القاضي بإلزام كل طالب ممنوح بامتلاك حساب بنكي من فئة حسابات العملة الصعبة في البنوك الجزائرية بأنه قرار مجحف بالطلاب ومتعذر التطبيق "نظرا لصعوبة الإجراءات المفروضة من قبل البنوك الجزائرية".

وأوضح بيان صادر عن المكتب اللمركزي بالاتحاد تلقت الأخبار نسخة منه، أن فتح الحساب المذكور يتطلب تكاليف زائدة لا تتماشي مع دخل الطالب، مضيفا أنه في حال تم فتح الحساب فإن مالكه يلزم بسحب المبلغ بالدينار و"هو ما يعني خسارة ما يزيد على ثلث المنحة".

وقال المكتب المركزي للاتحاد في بيانه، إنه أجرى العديد من المحاولات من أجل فتح تلك الحسابات، إلا أن محاولاته لم تجد نفعا، مطالبا الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في القرار.

ودعا البيان إلى العمل لإيجاد "حل لهذا المشكل يضمن للطلاب سحب منحهم عن طريق السفارة بالعملة الصعبة بدون خسارة وفي أقرب الاجال".

وكانت السفارة الموريتانية في الجزائر قد طالبت الطلاب الموريتانيين الممنوحين بفتح حسابات بنكية خاصة بالعملة الصعبة ابتداء من فاتح إبريل القادم.