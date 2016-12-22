مكتب رابطة الجالية بالكويت ينظم عمرة لأفراد الجالية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 24 شباط/فبراير 2016 12:14

الأخبار (نواكشوط) نظم مكتب رابطة الجالية الموريتانية بدولة الكويت رحلة عمرة لأفراد الجالية المقيمين، واعتبر المكتب أنه بذل جهودا كبيرة في التخطيط والمتابعة والإشراف وتوفير مستلزمات أداء العمرة الجماعية بشكل مريح.

وانطلقت الرحلة مساء يوم الأحد 21 فبراير على أن تعود 28 من نفس الشهر بعد أداء مناسك العمرة والزيارة من بعد ذلك لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبحسب إيجاز صحفي لرباطة الجالية الموريتانية في الكويت فق "شهدت هذه السنة إقبالا كبيرا ولاقت استحسانا من قبل المعتمرين ، حيث أشادوا بالجهود التي بذلها المكتب لإنجاح هذه الرحلة ونوهوا بالجو الأخوي الذي طبع الرحلة في كل مراحلها".

وتشرف على هذه الرحلة لجنة يرأسها الأمين العام محمدن ولد محمد خالد رفقة طاقم مكون من أعضاء المكتب .

يذكر أن المكتب دأب على تنظيم هذه الرحلة بشكل سنوي.