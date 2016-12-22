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باحث موريتاني يحصل دكتوراه في الطب البشري بالمغرب
- تاريخ الإضافة: الجمعة, 19 شباط/فبراير 2016 09:45
الأخبار (نواكشوط) ـ حصل الباحث الموريتاني محمد محمود ولد اعل بكلية الطب والصيدلة بفاس مساء الخميس 18/02/2016 على مرتبة الدكنوراه في الطب البشري، وذلك بعد نقاش رسالة دكتوراه تحت عنوان : " الخصائص الوبائية لالتهابات الغدة الدرقية الناتجة عن الأدوية ".
وتحصل ولد اعل علي درجة الدكتوراه بميز: "مشرف جدا" مع تهنئة اللجنة التي ضمت كلا من:
عبد اللطيف أوديدي، أستاذ مبرز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة ـ رئيسا
يوسف خبال، أستاذ مبرز في علم الفارماكالوجيا ـ مشرفا
نجيب بن منصور، أستاذ مبرز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة ـ عضوا
أجدي فريدا، أستاذة مبرزة فى علم الغدد الصم الناتجة عن التحولا ت الغذائية ـ عضوا
وتم النقاش بحضور جمع من الطلبة الموريتين المقيمين بالمملكة المغربية.