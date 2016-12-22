الطلاب في تونس يحيون ذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2013 10:32

الأخبار(نواكشوط) نظمت رابطة الطلبة والمتدربين الموريتانيين في تونس حفلا لإحياء الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني في القاعة الثقافية بحي المنزه بالعاصمة تونس.

وحضر الحفل المستشار الأول المكلف بالشؤون القنصلية البشير ولد الحاج والمستشار الأول المكلف بالثقافة الحضرامي ولد برو والمستشار الأول المكلف بالمالية الشريف ولد الساك. ورؤساء بعض الجامعات. كما حضر الحفل رئيس رابطىة الطلاب الأفارقة بتونس وبعض النقابات الطلابية .



رئيس الرابطة الطلابية في تونس الشيخ الناجي ولد الطيب شكر الطلاب على الحضور والتفاعل مع هذه الذكرى العزيزة على موريتانيا مشيرا إلى أن الرابطة لم تفوت فرصة كهذه لإحياء عيد الاستقلال حتى ولو جاءت متأخرة.

كما شكر ولد الطيب طاقم السفارة الذين شرفوا الرابطة بالحضور وثمّن تعاون السفارة الجاد مع الرابطة في حل مشاكل الطلاب الموريتانيين في تونس.



بدوره المستشار الثقافي للسفارة شكر الرابطة على المجهود الذي قامت به لإحياء الذكري الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني



الدكتور والباحث في التاريخ سيد اعمر ولد شيخن تحدث بدوره عن أمهم المحطات التاريخية التي مرّت بها المقاومة الوطنية طيلة فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد.

