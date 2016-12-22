انتخاب رئيس لاتحاد الطلبة الموريتانيين في الجزائر

تاريخ الإضافة: الجمعة, 15 كانون2/يناير 2016 12:56

الأخبار (نواكشوط) انتخب طلاب موريتانيا بالجزائر أمس الخميس، الطالب الشيخ سيديا ولد أحمد، رئيسا لاتحاد الطلبة الموريتانيين في الجزائر، وذلك في ختام الشوط الثاني للانتخابات التي جرت أمس الخميس.

وتنافست في شوط الانتخابات الثاني لائحتي النضال الطلابي والطلبة الأحرار، حيث فازت لائحة النضال الطلابي بفارق معتبر في الأصوات.

وعبرت لائحة النضال الطلابي عن تقديرها لجهود الطلاب، بهذا الخصوص.