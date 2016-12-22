اتحاد الطلبة والمتدربين بالمغرب يخلد ذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2015 20:35

الأخبار(نواكشوط)- نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب فرع "فاس" مساء السبت 19/12/2015 حفلا ثقافيا تخليدا للذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني تحت شعار "28 نوفمبر ذاكرة الوطن" بدار الشباب عين عمير، وذلك بحضور الأمين العام للمكتب المركزي بالرباط والأمين العام لفرع القنيطرة.

الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، فرع "فاس" حميدا محمد أشاد في كلمة له بالدور الذي لعبته المقاومة الوطنية سواء العسكرية والثقافية كما تطرق الأمين العام إلى ضرورة الوحدة الوطنية متمنيا لموريتانيا مزيدا من الرقي والازدهار ومنوها بالجامعات المغربية التي تحتضن الطلبة الموريتانيين.

أما الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب استهل كلمته بشكر زملائه الطلاب على حفاوة الاستقبال مثمنا جهود مكتب فاس في خدمة الطلاب داعيا الطلبة الطلبة إلى ضرورة الالتفاف حول الاتحاد نظرا للدور الذي يلعبه خدمة للطالب وتمثيلا للوطن.

ووقد عزف النشيدين الوطنيين الموريتاني والمغربي في الحفل الذي تخللته إلقاءات شعرية فصيحة وشعبية، لبتابع الحضور فلما وثائقيا عن موريتانيا بالإضافة إلى عروض مسرحية تناولت علاج بعض الإشكالات المطروحة بإلحاح في الساحة الطلابية وكذا الوطنية.