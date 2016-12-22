حفل مخلد لاستقلال موريتانيا بتركيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2015 00:00

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم طلاب موريتانيا بتركيا يوم الأحد الماضي حفلا مخلدا للاستقلال موريتانيا، وحضره الطلاب الموريتانيين في مختلف المدن وممثلين للهيئات الطلابية التركية.

محمد الأمين ولد لمهابة رئيس الاتحاد، وخلال كلمته هنأ الطلاب بالذكرى مؤكدا على محورية دور الطلاب في نهضة بلدهم.

وقدمت على منصة المهرجان عروض تعريفية بالبلد باللغة التركية ومسرحيات وإلقاءات شعرية.

كما كرم الاتحاد في نهاية الحفل بعض الجمعيات الطلابية وممثلين عن مكاتب الاتحاد السابقة إضافة إلى مدارس برج العلم تثمينا لجهودهم في خدمة الطالب الموريتاني بتركيا.