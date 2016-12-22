عروض مسرحية في أمسية لطلاب موريتانيا بمكناس

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2015 08:01

الأخبار نواكشوط) شهدت مباني كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بمكناس فعاليات حفل تخليد الذكرى 55 لعيد الاستقلال الذي نظمه فرع إتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب بمدينة مكناس.

وتم افتتاح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، كما تم عزف النشيدين الموريتاني والمغربي وسط تفاعل من الحضور.

الأمين العام للطلبة في مدينة مكناس الطالب ديدي ولد محمد الامين ولد اجد ألقى كلمة ثمن فيها دور المقاومة وأهمية هذه الذكرى العزيزة كما حث الطلبة على بذل الجهد وعقد العزم على بناء الوطن والتضحية في سبيله.

بعد ذلك توالت كلمات الأمناء العامون الضيوف، وتخللت الحفل فقرات مسرحية وإنشادية ومداخلات شعرية وأخيرا تمت دعوة الحضور إلى عشاء أقيم على شرف الضيوف.