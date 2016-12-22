جمعية الشباب الموريتاني تخلد الاستقلال في باريس

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2015 19:06

منصة الأمسية المخلدة للذكرى 55 لاستقلال موريتانياالأخبار (انواكشوط) – خلدت جمعية الشباب الموريتاني في فرنسا يوم الأحد 29 نوفمبر 2015 بباريس الذكرى الـ55 لاستقلال موريتانيا، حيث نظمت أمسية ثقافية، بدأت بكلمة مع رئيس الجمعية محمد ولد التاه رحب في بدايتها بالحضور الكريم، مقدما عرضا موجزا عن أنشطة الجمعية، ومشاريعها المستقبلية".

وعرفت الأمسية تقديم عبد الله جاكانا مدير موقع "كاساتايا" محاضرة بعنوان :"الآفاق المستقبلية للطالب الموريتاني الحاصل على شهادة بالخارج"، تعرض خلالها لمختلف الفرص المتاحة له، وكذا العقبات التي يمكن أن تعترض طريقة.

وحسب إيجاز وصل وكالة الأخبار من الجمعية فقد "حازت المحاضرة إعجاب الحضور بمستواها الخطابي ومضمونها العلمي القيم".

كما استضافت الأمسية الشاعر الكبير محمد ولد هدار الذي شارك الحضور الاحتفال بهذه المناسبة، وقدم مشاركات من الشعر الشعبي متعلقة بذكرى الاستقلال.

وتخللت الأمسية أنشطة شعرية وترفيهية وتتويج الفريق الفائز ببطولة كرة القدم التي نظمتها الجمعية مؤخرا.

كما عرفت الأمسية تقديم أنواع مختلفة من الوجبات الموريتانية بالإضافة للشاي.

ودأبت جمعية الشباب الموريتاني في فرنسا على تخليد ذكرى الاستقلال الوطني من خلال أنشطة بدأت تتخذ زخما نظرا للروح الجمعوية و النشاط الذين تتحلى بهما مختلف أطياف الجالية الموريتانية في فرنسا.