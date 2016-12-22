تكريم أكاديمي موريتاني في الصين

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2015 14:21

محافظ الإقليم أثناء تقديمه التكريم للباحث يحي ولد محمد محمودالأخبار (انواكشوط) – كرمت جامعة جيجيان في جمهورية الصين الباحث الموريتاني الدكتور يحي ولد محمد محمود بأكبر جائزة في إقليم جيجيان تقدم للخبراء والباحثين الأجانب تقديرا للأعمال والإسهامات التي بذلوها في مجال تنمية الإقليم وتطوره العلمي والاقتصادي.

وتم تتويج ولد محمد محمود – وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة جيجيان وباحث في معهد الدراسات والبحوث الإفريقية في الصين – في حفل سنوي ينظم بالمناسبة في مبنى الحكومة بمدينة جانجو الصينية.

وقدم التكريم من طرف محافظ الإقليم، وبمشاركة العديد من الشخصيات الحكومية، والكوادر الأكاديمية، وممثلين عن الاتحادات الطلابية الأجنبية.

ولولد محمد محمود أبحاث عديدة حول العلاقات الإفريقية الصينية، وخصوصا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والصين، وآليات تطويرها.