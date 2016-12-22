دوري رياضي للاتحاد الطلاب والمتدربين الموريتانيين في المغرب

تاريخ الإضافة: الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2015 11:28

الأخبار (الرباط) ـ اختتمت مساء الأحد بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات دوري المرحوم أحمد ولد محمد سالم الذي ينظمه اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب، الذي استمر خلال أيام: 7/8-11- 2015م وشمل منافسات بين فرق رياضية طلابية.

الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين المرابط ولد الدد، قال إن الدوري يأتي في إطار الأنشطة المخلدة للذكري الـ55 لعيد الاستقلال الوطني، مؤكدا أن الدوري شهد مشاركة اثني عشر فريقا من مختلف المدن المغربية التي توجد فيها جاليات طلابية.



ونوه ولد الدد إلى أن تسمية الدوري تمثل لفتة من الاتحاد وتكريما لرمز من رموز الحركة الطلابية في المغرب وهو المرحوم أحمد ولد محمد سالم الذي انتخب أمينا للاتحاد خلال 2009، عرفانا بما قدمه للطلاب الموريتانيين وللاتحاد من خدمات جليلة بالمغرب؛ حيث عرف عنه التفاني في خدمة الطلاب والتضحية من أجلهم.

وأكد الأمين العام أن الاتحاد إذ ينظم هذا الدوري الرياضي يترحم على روح الفقيد ويعقد العزم على أن يظل سائرا على منهجه في خدمة الطلاب والتضحية من أجلهم والدفاع عن حقوقهم.

يذكر أن افتتاح الدوري تم بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وثمن المشاركون فيه استذكار الاتحد لأحد رموز الحركة الطلابية الموريتاينة في المغرب.