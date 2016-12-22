دكتوراه متميزة لأحد طلاب موريتانيا بالسودان

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2015 18:58

الأخبار (نواكشوط) ـ حصل الباحث الموريتاني أحمدو ولد محمدو ولد بدو على الدكتوراه ممتاز مع التوصية بطباعة البحث من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان، في جمهورية السودان.

وقد ناقش موضوع " اعتراضات الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل جمعا ودراسة "، وتولى نقاش البحث البروفسير إبراهيم نورين مدير الجامعة مشرفا ورئيسا والبروفسير التجاني أبو بكر علي مناقشا خارجيا ولبروفسير لعبيد معاذ الشيخ مناقشا داخليا.

وقد حضر النقاش لفيف من الدكاترة والعلماء السودانيين من بينهم الدكتور عبد الحي يوسف والدكتور عبد الله الزبير عبد الرحمن الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ولبروفسير زين العابدين العبد مستشار مشروع الفقه المالكي بالدليل الذي تشرف على إنجازه إمارة دبي، بالإضافة إلى بعض الطلبة الموريتانيين والسودانيين.