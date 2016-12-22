الطلاب الموريتانيون بمكناس يحيون ذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2013 23:57

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم الطلاب الموريتانيون في مدينة مكناس المغربية مساء اليوم السبت: 30ـ11ـ2013م حفلا ثقافيا بقاعة الرباني المخصصة لنقاش الدكتوراه في مباني كلية الآداب والعلوم الإنسانية احتفاءً بحلول الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.

ويأتي الحفل بحسب أحد المنظمين في حديث للأخبار " لتخليد ذكرى أناس هانت عليهم أرواحهم ذات يوم لنجد نحن اليوم ما ننتمي إليه، وليقول أحدنا رافعا رأسه: أنا موريتاني".

وقد حضر الحفل العشرات من الطلاب الموريتانيين في المملكة المغربية، بالإضافة إلى بعض أفراد الجالية، ومدعوين من الأساتذة والطلاب المغاربة، ومدعوين من مختلف الجاليات الطلابية في المغرب.

وشهد الحفل العديد من الفقرات المنوعة؛ من بينها عرض أفلام وثائقية تعريفية عن تاريخ موريتانيا وتراثها والظروف التي تم فيها الاستقلال، كما قدمت في الحفل بعض الوجبات التقليديه الموريتانية، هذا بالإضافة إلى عروض مسرحية.

وقد تعاقب على المنصة للحديث أمام الجماهير كل من رئيس فرع اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب بمدينة مكناس عبد الرحمن ولد أحمدو فال، والعديد من الشعراء والمتدخلين الطلاب، فيما أشاد الحضور بتميز الحفل.