طلاب موريتانيا بالسعودية يخلدون الاستقلال

تاريخ الإضافة: السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2013 23:34

تخليدا للذكرى الثالثة والخمسون للاستقلال الوطني، نظم اتـحاد الطلاب الموريتانيين بالمملكة العربية السعودية حفلا يوم السبت الموافق لــ 29-11-2013 م، تحت شعار: "الغربة في طلب العلم خـطوة في بنـاء الوطن".

وقد حضر الحفل كلُ من: القنصل الموريتاني بمدينة جـدة الأستاذ عبد الله ولد افاه، ورئيسي الجالية السابق والحالي، الشيخ لمرابط محمود، والدكتور عبد الله الإغاثة، وعدد من أعيان الجالية بالمدينة المنورة، كما حضر الحفل ممثلون عن رابطة قراء شنقيط ، وبعض الضيوف الموريتانيون الموجودون حاليا بالمدينة المنورة.

وقد تم افتتاح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم تلاه وقفة مع النشيد الوطني، لتأتي بعد ذلك كلمة رئيس الاتحاد السيد يـحي عـابدين الذي هنأ كل الموريتانيين بهذه المناسبة السعيدة التي تحمل في طياتها فرحة لكل الموريتانيين بمرور 53 عاما، أي ما يزيد علي نصف قرن علي نيلهم الاستقلال عن المستعمر الفرنسي، بعد مقاومة متعددة الأبعاد جعلت المستعمر يقرر الرحيل، بعد أن أدرك أن لا بقاء له علي الأرض الموريتانية الطاهرة، كما شكر الرئيس القنصلية الموريتانية ممثلة في القنصل، الأستاذ عبد الله ولد افاه علي حسن معاملته، مضيفا أن حضوره للحفل بادرة حسنة تنم عن تقديره للعمل الطلابي والوقوف معه، كما توجه بالشكر لأعيان الجالية الذين اعتبرهم السند الأول ـ الذي يعول عليه الاتحادـ بعد الله عز وجل.

ودعا رئيس الاتحاد في كلمته الحكومة الفرنسية إلي الاعتذار الرسمي للشعب الموريتاني الأبي، والتعويض له عما لحقه من ضرر جراء الاستعمار الغاشم الذي لم تتوفر فيه أدنى مقومات الاستعمار المتفق عليها دوليا، حسب وصفه.

وختم كلمته بالتأكيد علي عزم الاتحاد علي المضي قدما في سبيل تعزيز العمل النقابي المنظم، الذي يخرج قادة قادرين علي خوض معركة البناء مستقبلا بالبلد.

وبدوره تناول الكلام ممثل القنصلية الموريتانية بجـدة الأستاذ عبدالله ولد افاه، الذي أشاد بالعلاقات الرسمية التي تربط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية، وعن التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات، كما أبدى سعادته ابتهاجا بالحفل الذي نظمه الاتحاد، معبرا عن دعمه ومساندته للطلاب مشيرا إلى أنهم يستحقون أكثر من ذلك لما يتمتعون به من تميز.

ثم تناول الكلام بعد ذلك ممثلي الجالية الشيخ لمرابط محمود، والدكتور عبد الله الإغاثة، حيث شكرا الاتحاد علي الدعوة الكريمة، وعبرا عن ارتياحهم لأداء الطلاب، وعن استعدادهم للتعاون معهم مستقبلا في كـافة أنشطتهم، مذكرين بدور الشناقطة الأوائل في نشر العلم والمعرفة في أقصار المعمورة، وخاصة في المشرق العربي والمدينة المنورة بشكل أخص، كما أشادا بالصورة الحسنة التي تركوها لهم، مؤكدين علي ضرورة المحافظة عليها.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي للتعريف بالجوانب الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، للجمهورية الإسلامية الموريتانية . وبعد انتهاء الحفل قام رئيس الاتحاد بتكريم كل من القنصل عبد الله ولد افاه، وبعض أعيان الجالية.

ومن ثم توجه الحضور الرسمي إلي مأدبة عشاء أقامها الاتحـاد علي شرفهم، وقد تم افتتاح المأدبة بقطع "الكعكة" ـ تحملت صورة العلم الوطني واسم الاتحاد ـ من قبل كل من القنصل ورئيس الجالية.

كما تميز الحفل بحضور كوكبة من الشعراء من بينهم الشاعر المهندس محمد عال ولد خياتي، وشاعر الاتحاد المبدع أحمد مولود ولد رضوان، والشاعر يحي ولد المبارك.