باحثة موريتانية تناقش أطروحة في المكانيكا والطاقة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2015 03:11

الباحثة آمنة بنت أحمدو مع لجنة نقاش أطروحتهاالأخبار (انواكشوط) – ناقشت الباحثة الموريتانية آمنة بنت أحمدو أطرحتها للدكتوراه المعنونة بـ" Les effets de rugosité sur les interactions hydrodynamiques dans un écoulement de cisaillement autour d’une sphère fixée". وذلك في جامعة مولاي اسماعيل بمدينة مكناس المغربية.

ونالت الأطروحة – حسب إيجاز وصل وكالة الأخبار – إعجاب اللجنة العلمية التي ناقشتها، حيث منحتها درجة "مشرف جدا" مع التهنئة للباحثة التي أعدتها.

كما أشاد الأساتذة بقدرة الباحثة وتميزها في مجال بحثها، وفي نهاية النقاش تم تكريم الباحثة من طرف اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب.

وجرى النقاش بحضور جمهور معتبر من الطلبة الموريتانيين، وكذا طلبة كلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس بالمملكة المغربية.