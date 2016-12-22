طلبة موريتانيا بالمغرب يختتمون عامهم الدراسي

تاريخ الإضافة: الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2015 21:13

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب (فرع الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا هناك)، يوم أمس الأحد حفل اختتام للسنة الجامعي، وسط حضور طلابي معتبر.

الأمين العام للاتحاد بالمغرب لمرابط ولد الدد وخلال كلمته ندد بإلغاء وزارة التعليم في موريتانيا لـ 300 منحة، واصفا الإلغاء بالجائر.

وأعرب ولد الدد عن مضيهم في تعميق الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة المغربية (الوكالة، الوزارات، السفارة)، مطالبا بالتغلب على مشكلة التأشرة بالنسبة لجميع الطلبة ممنوحين وغير الممنوحين، من أجل أن يحصل كل طالب على "تأشيرة طالب".

واعتبر ولد الدد أن الاتحاد سيظل "وفيا لنهجه وسيكون مع الطالب حيثما كان، وهو ماتحقق خلال الأشهر الماضية حيث كان الاتحاد مع الطلبة في مختلف المحطات حلا للمشاكل وإصلاحا للأخطاء"، قائلا إنهم مستعدون لاستقبال الطلبة الجدد في السنة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد شهد الحفل فقرات أدبية وفنية وترفيهية مختلفة وسط حضور لافت للطلبة من مختلف فروع الاتحاد في المدن المغربية، هذا بالإضافة لتكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين تشجيعا للتميز الدراسي والعلمي.