حفل ختامي لاتحاد الطلبة الموريتانيين في فاس

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2015 11:09

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم فرع اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، في مدينة فاس، حفلا بمناسبة اختتام السنة الدراسية، وذلك مساء السبت 30/05/2015 بقاعة الأنشطة عين عميرتحت شعار"وداع لافراق".

وحث الأمين العام لاتحاد الطلبة حميدا محمد محمود، في كلمته الطلاب على المثابرة في الدراسة وإكمال مشوارهم العلمي "سبيلا للنهوض بوطننا الغالي الذي ينتظرهم على أحر من الجمر"، مؤكدا أن "الحفل ليس إلا استراحة محارب، نعود من بعده إلى سوح النضال، وطلب العلم".

فيما ثمن الأمين العام لفرع اتحاد الطلاب في مكناس ما وصفها بجهود مكتب فاس في خدمة الطلاب، مشيدا بما أسماه "التعاون الايجابي الذي جمع المكتبين".

وتخللت الحفل إلقاءات شعرية فصيحة وشعبية، وعروض مسرحية، وتكريمات لبعض الطلبة. كما حضره مسؤول المالية في الاتحاد المركزي بالرباط، إضافة إلى حشد من الطلاب بالمدينة.