وقفة احتجاجية أمام السفارة الموريتانية بالمغرب

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 26 أيار 2015 15:34

الأخبار (نواكشوط) نظم اتحاد الطلبة والمتدربين المورتانيين بالمغرب – تزامنا مع الاتحادات الطلابية في الخارج – وقفة احتجاجية داخل مباني السفارة الموريتانية بالمغرب ؛ وذلك للتعبير عن رفضه للقرار الجائر الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء منح ثلاث مائة طالب موريتاني بعد أن ظهرت أسماؤهم في قرار اللجنة الوطنية للمنح في اجتماعها المنعقد في 31 -03-2015م.

وقال الطلاب إن القرار الذي وصفوه بالجائر يثمل "حلقة أخرى من حلقات مسلسل الاستهار بمستقبل أبناء موريتانيا المغتربين في طلب العلم، وفصلا آخر من فصول الدوس على مستقبل آلاف الطلاب الذي تمارسه ورزارة عاجزة عن القيام بواجباتها – في سنة يقال إنها سنة التعليم -، هربا من واقع التعليم العالي المتردي على جميع الجبهات ( المناهج، البنى التحية، المنح ، النقل ، المطعم )".

وأضاف متحدث بسم الطلاب في إيجاز صحفي الثلاثاء:" إن الوزارة وبدل تعميم المنحة على طلاب يعانون في الغربة شتى أنواع الظروف الصعبة من إيجار مرتفع ونفقات على البحث العملي تعمد إلى اللعب على مشاعرهم والاستهتار بمستقبلهم بعيدا عن ممثلي الطلاب والتعاون معهم وضربا للحائط بأبسط أبجديات الدولة واحترام القرارت المنبثقة عن الهيئات المختصة".

وحمل اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب وزير التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الآثار النفسية والمعنوية المترتبة على هذا القرار "الجائر في وقت يدخل فيه الطلاب في التحضير للامتحان" منددا بما سماه "اختطاف الوزير للجنة المنح والتعدي على صلاحياتها وفرض أجندات أحادية لا تخدم مصلحة الطلاب ولا التعليم في سنة التعليم".