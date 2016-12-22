كشف أسرار تمس الأمن القومي الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2013 14:19

الأخبار (نواكشوط) – نشرت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء تحقيقا عن المعلومات التي نشرت خلال الأسبوع الماضي على الموقع الرسمي للجنة المستقلة للانتخابات، ومن ضمنها معلومات بالغة الحساسية عن الأمن القومي الموريتاني، من بينها أعداد الجيش وقوى الأمن وأماكن انتشارها، فضلا عن المعلومات الشخصية لقرابة 18 ألف فرد من هؤلاء.

وتتيح المعلومات التي تم نشرت على نطاق واسع عن الجيش وقوى الأمن الموريتاني إمكانية تصنيف عناصر الجيش وقوى الأمن حسب الجنس، والعمر، ومحل الميلاد، فضلا عن أماكن الانتشار، ونوعية الوجود في كل ولاية، وعدد الوحدات العسكرية في كل منطقة، وكل ذلك بعملية بحث بسيطة لا تتطلب سوى دقائق.

فقد باتت معلومات قرابة 18 ألفا من عناصر الجيش وقوى الأمن بما فيهم مختلف القيادات العسكرية والأمنية متاحة للعموم، ولأول مرة في تاريخ البلاد.

وتشمل هذه المعلومات بالتفصيل الرقم الوطني وتاريخ ومحل الميلاد ومكان الوجود بالولاية والمقاطعة والبلدية والمكتب، وهو ما يتيح لأي أي طرف - صديق أو معاد - الحصول على تقييمات ومعطيات حساسة عن الأمن الوطني، وعن الوجود العسكري والأمني في كل ولاية، وبالأخص في المناطق الحدودية.

وتوقفت الصحيفة مع بعض الأرقام التي كشفت معطيات اللجنة المستقلة للانتخابات من بينها أن 46% من الأسلاك العسكرية والأمنية موجودة في نواكشوط، بعدد يصل إلى (8114)، وأن 17% من ناخبي مقاطعة لكصر من الأسلاك العسكرية والأمنية، بتعداد يصل إلى 4367.

ومن المعلومات الخطيرة التي كشفتها اللائحة الانتخابية أن أكبر وجود للجيش وقوى الأمن في الداخل كان في نواكشوط برقم يصل إلى 8114، تليها العاصمة الاقتصادية نواذيبو برقم يصل 1559، فولاية الترارزة بـ1575، فولاية آدرار بـ1155،، وجاءت الحوض الشرقي الولاية الحدودية بـ1020، يوجد أكثر نصفها في باسكنو.

ونشرت الصحيفة تفاصيل مكاتب تصويت الجيش وقوى الأمن في عموم موريتانيا، كما نشرت تفاصيل خاصة أوردها موقع اللجنة في اللوائح المنشورة عليه عن قادة الجيش والأجهزة الأمنية في موريتانيا.

ومن بين القادة الذي نشرت عنهم معطيات شخصية تفصيلية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن محمد ولد الغزواني، قائد أركان الجيوش الموريتانية، واللواء انجاكا جينك قائد أركان الدرك الموريتاني، واللواء أحمد ولد بكرن المدير العام للأمن الوطني، واللواء افيلكس جوزيف نكري قائد أركان الحرس الوطني، واللواء مسغارو ولد اغويزي قائد التجمع العام للأمن الطرق.

كما أن من بينهم اللواء محمد ولد مكت المدير العام للاستخبارات الخارجية الموريتانية (مكتب الدراسات والتوثيق)، واللواء محمد ولد محمد ازناكي.