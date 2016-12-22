أكثر من 100 تعيين منذ أسبوع ترشح الرئيس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 14 أيار 2014 10:59

الأخبار (انواكشوط) – أظهر استقراء قامت به صحيفة "الأخبار إنفو" تضاعف التعيينات السامية خلال الأسابيع التي أعقبت استدعاء هيئة الناخبين في النصف الأخير من شهر إبريل الماضي، وتزامنا مع إيداع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لملف ترشحه للرئاسيات لدى المجلس الدستوري، حيث تجاوزت التعيينات 100 تعيين ما بين معينين في مجلس الوزراء، أو بمراسيم خاصة.

وتجاوزت التعيينات 100 تعيين في 21 يوميا فقط (اجتماع مجلس الوزراء يوم 17 إبريل إلى الخميس 08 مايو 2014)، في حين أن تعيينات الأشهر الأربعة الماضية من العام لم يتجاوز عددها حوالي 36 تعيينا على مدى قرابة 4 أشهر، وأكثر من 10 اجتماعات لمجلس الوزراء، في حين تمت التعيينات الأخيرة خلال أربع اجتماعات لمجلس الوزراء.

ومن بين المعينين خلال هذه الفترة متهمين في ملفات فساد شهيرة، وسجناء مدانين لدى القضاء بتهم جزائية.

وقدمت الصحيفة سردا بأسماء الشخصيات التي تم تعيينها خلال هذه الفترة، وكذا القطاعات الحكومية التي تم فيها التعيين.

وكان قطاع الخارجية هو الأكثر عددا من حيث التعيينات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عرف تعيين 29 شخصا، تلاه قطاع البيئة والتنمية المستدامة بـ23 تعيينا، والتهذيب الوطني بـ12، فقطاع الصحة بـ7 تعيينات، والشؤون الاجتماعية بـ6 تعيينات، فيما كانت بقية القطاعات بأعداد أقل من هذا.

وتتهم أطراف معارضة حكومة ولد عبد العزيز باستغلال الوظائف العمومية والترقيات في شراء الذمم أوقات الانتخابات، وترقيتهم حسب موالاتهم للنظام ودعمهم له.