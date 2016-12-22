سناريوهات السباق الرئاسي المرتقب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 07 أيار 2014 11:42

واجهة العدد الجديد من صحيفة "الأخبار إنفو"الأخبار (انواكشوط) – تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء سناريوهات السباق الرئاسي المقرر إجراؤه خلال شهر يونيو القادم، مستعرضة أبرز السناريوهات المتصورة في المشهد السياسي الموريتاني.

ورأت الصحيفة أن أول الخيارات هو مضي الحكومة الموريتانية في خيارها الحالي بتنظيم الانتخابات بمن حضر، متحدثة عن مبررات هذا الخيار، وكذا دواعي العدول عنه.

أما الخيار الثاني فهو تأجيل الانتخابات لفترة يسيرة، تضمن الاستجابة لمطالب بعض مكونات المشهد السياسي، وخصوصا التحالف الشعبي التقدمي بمراجعة تشكلة اللجنة المستقلة للانتخابات، مردفة أن مراجعة هذه التشكلة يتطلب تعديل قانونها، وإعادتها للبرلمان، وهو ما تأجيلها فترة لا تقل عن شهرين.

أمام الخيار الثالث فهو تأجيل الانتخابات لفترة طويلة، وهو ما رأت الصحيفة أنه لن يكون مطروحا ما لم يتم تدخل جهات نافذة للتوصل إلى اتفاق شامل بين مكونات الطيف السياسي الموريتاني، ويتناول مختلف الملفات الكبرى المطروحة في الساحة الموريتانية.

وتوقفت الصحيفة مع تطورات ملف الانتخابات، وأبرز محطاته حسب الجدول المعلن، وكذا المبادرات السياسية التي يجري الحديث عنها وتهدف لتقريب وجهات نظر الأطراف السياسية الموريتانية.