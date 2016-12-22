"الأخبار إنفو" حراك سعودي غير مسبوق بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 19 آذار/مارس 2014 11:28

واجهة العدد الجديد من صحيفة "الأخبار إنفو"الأخبار (انواكشوط) – كشفت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء عما وصفته "بالحراك السعودي غير المسبوق" خلال الشهر الأخير، متحدثة عن رصد أكثر من 13 لقاء رسمي وعلني بين مسؤولين موريتانيين وسعوديين خلال هذه الفترة، دون التطرق للقاءات غير الرسمية، أو الرسمية غير العلنية.

ووصفت الصحيفة تحركات السفير السعودي في انواكشوط سعود بن عبد العزيز الجابري خلال الشهر الأخير بين مكاتب الوزراء الموريتانيين "بالمارتون"، حيث التقى السفير عددا كبيرا من الوزراء خلال هذه الشهر بينهم وزراء سيادة.

ومن بين الوزراء الذي التقاهم السفير السعودي في انواكشوط خلال الشهر الأخير (11 فبراير و 17 مارس) وزراء الخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناه بنت مكناس، والصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيد محمد ولد محم، ووزير الشوؤن الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، والمفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني عيشة بنت امحيحم.

كما رصدت الصحيفة شد عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين لرحالهم باتجاه الأراضي السعودية خلال الشهر الأخير من بينهم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيني، ووزير التعليم العالي البكاي ولد عبد البركة، ووزيرة الثقافة والشباب والرياضة، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

وتحدثت الصحيفة عن "ضغوط" سعودية على موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة برزت في إلغاء منتدى استثماري وصل مراحل متقدمة بين موريتانيا واتحاد غرف التجارة في دول الخليج، بتنسيق مع سلطة عمان.