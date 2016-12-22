مكالمة من الهاتف الذكي للرئيس في ختام زيارته للعصابة

تاريخ الإضافة: السبت, 02 أيار 2015 14:44

الأخبار(نواكشوط) ـ تسببت مكالمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اخل سيارته أثناء تجواله بمدينة كنكوصة آخر محطات الزيارة الرئاسية إلى ولاية العصابة مساء الخميس الثالثوالعشرين من شهر أبريل، في تأخر نزول الرئيس لمصافحة مستقبليه، ما أدى إلى ارتباك الطاقم الرئاسي.

وتظهر صور التقطتها كاميرا الأخبار المرافق العسكري للرئيس المقدم محمدمحمود كلاي يحذر أحد أفراد الحرس الشخصي للرئيس من فتح باب السيارة كما هو معهود، في انتظار أن يكمل الرئيس مكالمته.

وقد نزل ولد عبد العزيز من السيارة يضع الهاتف أمام أذنيه وتحدث قليلا لمحدثه بكلمات قصيرة وبصوت منخفض لم يتبين أغلب الحاضرين محتواه، قبل أن ينظر في هاتفه لبرهة قصيرة وكأنه يكتب رسالة قصيرة أو يعيد قفل التأمين.

وبدا المرافق العسكري عقب انتهاء المكالمة وكأنه يمد يديه لاستلام الهاتف والاحتفاظ به، غير أن الرئيس ظل يمسك الهاتف بيده قبل أن يجعله في جيبه.

ويبدو الهاتف الذي يستخدمه الرئيس كما تظهر الصورة، من فئة الهواتف الذكية ويعمل بخاصية لمس الشاشة.

ولم يتسن للأخبار التأكد منما إذا كانت المكالمة التي أجراها ولد عبد العزيز مكالمة واردة إليه، أم كان المتصل، كما لم يستطع الحاضرون تبين محدث الرئيس وموضوع المكالمة.

وجاءت المكالمة الرئاسية أثناء الاستقبال الثاني للرئيس في كنكوصة، حيث بدأ ولد عبد العزيز زيارته لكنكوصة بحضور حفل تدشين توسعة للكهرباء في جزء المدينة الواقع غربي البحيرة ووضع بنفسه حجر الأساس للتوسعة، قبل أن يتوجه لمتابعة أشغال طريق كنكوصة ـ كيفة، ثم يعود إلى جزء المدينة الواقع شرقي البحيرة حيث تمت المكالمة.