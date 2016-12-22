تصويت العساكر يكشف شخصية إمام الشرطة

تاريخ الإضافة: السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2013 15:40

الأخبار(نواكشوط)- اضطر شيخ وقور حملته الأقدار إلى أحد المكاتب المخصصة لتصويت أجهزة الأمن والجيش أمس الجمعة إلى أن إخراج بطاقته الوظيفية بعدما فشل في إقناع الحارس المنتدب لتأمين مكتب القوات المسلحة بقيادة الأركان من إدخاله دون معرفة من يكون.

الحارس أكد للشيخ الذي كان يقف إلى جانب عدد من الصحفيين والمراقبين في انتظار السماح لهم بالدخول للاطلاع على سير عملية الاقتراع، أن الأوامر صارمة في أنه لا يسمح بالدخول إلا للمنتسبين إلى أحد أسلاك الأمن أو أعضاء المكتب، إلا أن الشيخ بدا مصرا على تمكنيه من الدخول وهو ما أثار انتباه الموجودين كافة.

ومع إصرار الحارس "الصانتينل" على الرفض، وإلحاح الشيخ على الدخول ما كان من هذا الأخير إلا أن اضطر مكرها لإخراج بطاقته الشرطية على استحياء لتثير طريقة وتوقيت إخراجها فضول ونكات الحاضرين.

الشيخ رد على تعليقات الحاضرين بالقول أنا لست شرطيا، وإنما أنا مجرد إمام للشرطة.

أحدهم علق على الموضوع متندرا؛ ترى أي مفوضيات الشرطة تؤم مفوضية القصر أم كاترييم ؟!!