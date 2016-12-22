عكاشة يهاجم الطيف الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 آذار/مارس 2015 10:30

الأخبار (نواكشوط) هاجم الإعلامي المصري المقرب من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مكونات المجتمع الموريتاني، مضيفا أن العديد من الجماعات توجد بموريتانيا من بينها السلفية وجماعة "إخوان الشيطان" وجماعة "عبدة الشيطان".

وقال عكاشة – وهو من أبرز الإعلاميين الداعمين للانقلاب بمصر – إن موريتانيا ستشهد اضطرابات قريبا، مضيفا أن الوضع الموريتاني سيشتعل في أقل من شهر حسب قوله.

واشتهر عكاشه بعدائه للإخوان المسلمين وجميع الحركات الإسلامية في العالم، وهاجم قبل أيام دول الخليج العربي.