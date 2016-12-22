باي بيخا في نقاش ساخن مع مدير موريتل

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 18 شباط/فبراير 2015 11:25

المدير العام لموريتل كمال عقبة، ورئيس اتحاد الصيادين التقليديين باي بيخا ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ دار نقاش ساخن الثلاثاء بين المدير العام للشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" كمال عقبة، وبين رئيس اتحاد الصياديين التقليديين باي بيخا، على هامش النسخة الثالثة من معرض التشغيل المنظم بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط.

وقد شكا باي بيخا من ضعف الاتصالات في أعماق البحر، محملا شركات الاتصالات المسؤولية عن ذلك، ومؤكدا أن حقوق الصيادين يجب أن تصان ومن غير المقبول أن يظلوا مهمشين ومحرومين من الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات.

وقد بذل مدير موريتل جهدا كبيرا في إقناع باي بيخا بما تبذله مؤسسته من خدمات لزبنائها، مقدما تفصيلا للخدمات التي يمكن أن يستفيد منها الصيادون.

وتجمهر الحضور لمتابعة النقاش الساخن والطريف في آن معا، قبل أن ينجح كمال في إقناع بيخا بالخدمات التي تقدمها موريتل للمستخدمين.