صفحة ولد عبد العزيز على تويتر تكشف اهتماماته

تاريخ الإضافة: الإثنين, 12 كانون2/يناير 2015 09:07

الأخبار (نواكشوط) بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نشاطه على الشبكة الاجتماعية تويتر، بعد أن ظل مختصرا على الفيسبوك طيلة السنة الماضية من خلال صفحته الشخصية التي تنشر صور مشاركاته الخارجية.

ولم تختلف صفحة تويتر عن الفيسبوك من حيث لغة النشر، حيث اقتصرت على المشاركات باللغة الفرنسية، كما أنهما اتحدتا في غياب أي تعريف بصاحب الصفحة.

رغم حداثة صفحة الرئيس على تويتر https://twitter.com/mohamedould_aa إلا أنها بدأت تجذب المتابعين وبدأت محتوياتها تثير اهتمام الصحفيين، إلا أن المثير هو أن الرئيس يتابع لحد الآن أكثر من 160 حساب على تويتر وهو عدد ربما لا يجد الرئيس الوقت الكافي لقراءة تغريداته.

اهتمامات الرئيس

معاينة نوعية الحسابات التي يتابعها الرئيس تعطي صورة عن اهتماماته على هذه الشبكة الاجتماعية، فهو يتابع أغلب وسائل الإعلام الفرنسية والإفريقية كما يتابع بعض وسائل الإعلام الصينية مع غياب شبه تام للصحافة الموريتانية.

و يتابع الرئيس أيضا بعض السياسيين الفرنسيين بما فيهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، ويتابع مؤسسات رسمية فرنسية منها وزارة الداخلية، كما يتابع بنوكا أجنبية منها البنك الأمريكي والبنك الألماني.

من الطريف أن الرئيس يتابع حسابات مزورة منها حساب يسخر من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، كما أنه يتابع بعض مغني الراب الشباب ويهتم بكرة القدم وببعض القنوات الغنائية.

متابعة شارلي إيبدو

لقد قاطع الرئيس مسيرة باريس وهو ما ارتاح له المدونون في الشبكات الاجتماعية، لكن المفاجأة أنه يتابع على تويتر حساب صحيفة شارلي أبدو التي نشرت الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

شاب المعارضة

شباب المعارضة لهم أيضا نصيب من اهتمام الرئيس، كما أنه يهتم أيضا بالأخبار المثيرة للجدل في موريتانيا من خلال حساب يدعي نشره لها، وهو حساب يهتم أيضا بنشر تصريحات الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال وأخبار رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.

من الجدير بالذكر أنه رغم تأكيد الكثيرين على صحة نسبة الحسابين للرئيس محمد ولد عبد العزيز وعدم صدور أي نفي من الرئاسة، فإن هناك من يشكك في الأمر ويعتبر أن حساب الفيسبوك الذي نشر خبرا عن حج الرئيس أيام إقامته الأخيرة بباريس، وتبين أنه خبر مكذوب ولم يعتذر عنه لا يمكن أن يكون رسميا بأي حال من الأحوال.