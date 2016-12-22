تعديل لافتة مطعم قرب المنصة بشنقيط ليحمل اسم عزيز

تاريخ الإضافة: الجمعة, 09 كانون2/يناير 2015 17:03

الأخبار (شنقيط) ـ غير أحد أصحاب المطاعم الواقعة بالقرب من منصة مهرجان المدن القديمة في مدينة شنقيط، اسم مطعمه ليتحول إلى "مطعم عزيز"، في مسعى فسر بأنه يأتي لكسب الزوار وتعاطف الجهات الرسمية ولجنة التنظيم وعناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المنطقة خصوصا في اليوم الأول من المهرجان.

واستعان صاحب المطعم الذي كان يسمى "مطعم عزيز المغربي" بالطلاء الأبيض لمحو الجزء الأخير من الاسم وهو كلمة "المغربي"، غير أن سواد الكلمة ومساحتها التي تمثل حوالي ثلث اللافتة كشف عملية تغيير الاسم.

ويقدم المطعم المذكور وجبات سريعة، ويشهد إقبالا في ساعات المساء، وأثناء السهرات الليلية التي تنظم طيلة ليالي المهرجان.