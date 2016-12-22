الحكومة تعلن عن مخزون من طاقة الإبلاغ والتبصير

تاريخ الإضافة: السبت, 13 كانون1/ديسمبر 2014 15:44

الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية د.إزيد بيه ولد محمد محمود - الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية د.إزيد بيه ولد محمد محمود إن لديه "مخزونا من الطاقة في ما يتعلق بالإبلاغ وتبصير الرأي العام في أي شيء"، مبديا كامل استعداده ليحل ضيفا في الإعلام الخصوصي.

وأضاف ولد محمد محمود في رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الخميس، حول ضعف تعاطي وزراء الحكومة مع الإعلام الخصوصي، بالقول: "لدي أمل في أن تطلبني أي مؤسسة إعلامية".

وأوضح الناطق باسم الحكومة إنه استقبل "على الفور وبناء على الطلب مديري المؤسسات الخصوصية"، مشيرا إلى أنه يقدر وسائل الإعلام ويتعاطى باستمرار مع الرسائل التي تصل إليه.

وقال الوزير في رده على السؤال إنه لا علم لديه بأن وزراء الحكومة رفضوا طلبا بمقابلة أو تصريح لوسائل الإعلام الخصوصي، مشيرا إلى أن الوزير "عادة يستشير عندما تطلب منه مقابلة خاصة لتلفزيون خصوصي، لأن الكبوات في هذا المجال سهلة والسقطات فيه كذلك".

ويشكو العاملون في مؤسسات الإعلام الخصوصي بموريتانيا من ضعف تعاطي المسئولين الحكوميين، الذين يوزعون تصريحاتهم وخرجاتهم الإعلامية بين الإعلام الرسمي والإعلام الدولي.