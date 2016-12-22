100 وحدة سكنية مقابل كل شخص بالشامي

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 02 كانون1/ديسمبر 2014 17:16

الأخبار (نواكشوط) – بلغ عدد سكان مدينة الشامي عاصمة أحدث مقاطعة بموريتانيا 51 شخصا خلال العام الجاري لتكون بذلك أقل مدينة في العالم من حيث السكان.

ويقول المكتب الوطني للإحصاء إن عدد سكان مدينة الشامي الواقعة منتصف الطريق الرابط بين العاصمة انواكشوط ومدينة نواذيبو لسنة 2014 بلغ 51 شخصا، بينهم خمسة نساء.

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد أصدر مرسوما في الثاني والعشرين من يوليو 2011 يقضي بإنشاء مقاطعة جديدة.

وقد كلفت المشاريع الإنشائية بالمقاطعة 850 مليون أوقية دون تكاليف الكهرباء.

وتحظي المدينة بمخطط عمراني يصل لحوالي 6 آلاف هكتار، وخمسة آلاف و860 وحدة سكنية سيستفيد منها سكان المدينة البالغ عددهم 51 شخصا، ما يمكن من حصول كل فرد في المدينة على 111 وحدة سكنية، و16 وحدة تجارية.

ويوجد بمركز المدينة مسجد يتسع لألف شخص، وهنالك مساعي لإكمال مسجد آخر يتسع لحوالي 500 شخص.