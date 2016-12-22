حزب عصبة الموريتانيين منزل وعيادة ومقر حملة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2013 08:14

رئيس الحزب يتحدث للأخبار من مقر الحملة الرئيسي داخل العيادة حيث أكد أن حظوظ الفوز بمقعد في البرلمان واردة جدا(الأخبار)الأخبار(نواكشوط) افتتح حزب عصبة الموريتانيين رسميا حملته الانتخابية، بنواكشوط حيث رشح الحزب على مستوى اللائحة الوطنية ولائحة واحدة للانتخابات البلدية في مقاطعة الرياض بالعاصمة نواكشوط.

وحرص رئيس الحزب والمرشح للائحة الوطنية للحزب الطبيب عمار ولد عبد الله، على افتتاح الحملة بمقر عيادته في مقاطعة عرفات التي هي أيضا منزل العائلة ومقر الحزب الرئيسي.

وقال رئيس الحزب الدكتور عمار ولد عبد الله في حديث للأخبار، إنه قرر الترشح للانتخابات الموريتانية، بعد ما لاحظ من انهيار للدولة، مضيفا :"أنا أخشى زوال الدولة الموريتانية بفعل تصرف سياسييها، إنهم لا يدركون معني الدولة والوطن، بل يهدفون لجميع المال لا غير".

واعتبر ولد عبد الله، أن أهداف حزبه وبرنامجه الانتخاب، يختلف تماما مع طرح المعارضة والأغلبية ويتبنى توجها خاصا عنوانه المواطن أولا.

وقال ولد عبد الله، إنه وجد صعوبة في الموائمة بين عمله كطبيب في المستشفى والعيادة وإدارته لحملة حزبه الانتخابية، مضيفا:"ساعدني في التمكن من إدارة العمل أن العيادة والحملة في مكان واحد، حيث أخصص قاعة من المنزل للاجتماعات السياسية وقاعة أخرى للعيادة، وقاعة خاصة بخط الشعارات وغير ذلك".

ويقول الدكتور عمال، إنها المرة الأولى التي يستخدمها في الطب لأغراض السياسية"لكن الهدف من السياسية ليس لأغراض جمع المال، بل لخدمة الوطن والمواطن" ويضيف أيضا:"مع ذلك نعتمد في عيادتنا مقر الحملة أخلاقيات مهنة الطب، نقدم الاستشارات والأدوية للفقراء مجانا ونخفض أيضا للمواطن العادي وقد كسبنا ود الجميع وأصبح يحترمنا الجميع في الحين فمن احترم نفسه يحترمه الآخرون".

وأكد الدكتور ولد عبد الله أنه في حال فوزه بمقعد في البرلمان سيدافع في الأساس عن قاضيا الفقراء والوحدة الوطنية والتنمية وسيحصر على أن تكون السياسة مجرد وسيلة لتحقيق التنمية.