التبرز في العراء: ظاهرة تستعصي على الحلول

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 30 أيلول/سبتمبر 2014 15:30

لا يولي الشاب كثير اهتام لما ورد في لوحة الإعلانات المنصوبة بجانبهالأخبار(ألاكـ) – تشهد مختلف مناطق موريتانيا الداخلية انتشارا ملحوظا ومتزايدا لظاهرة التبرز في العراء رغم الجهود الرسمية المبذولة من طرف قطاعات حكومية ومنظمات دولية عاملة في البلاد للقضاء على الظاهرة التي تعكس سلوكا بدويا ينافي أبجديات التحضر.

ورغم أن القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية التي تعمل على محاربة الظاهرة أعلنت أكثر من مرة وفي أماكن عديدة عن تخلي قرى بأكملها عن الظاهرة وأعلنتها مناطق خالية من التبرز في العراء فإن صورا التقطت من بعض تلك الأماكن أثببت أن الإعلانات الحكومية كانت متسرعة.

وتظهر صورة التقطت من ضواحي بلدية بوحديدة بمقاطعة ألاك شابا يتبرز إلى جانب لوحة إعلانات أعلن عبرها برنامج atpc التابع لوزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع منظمة اليونيسف الدولية أن تلك المنطقة صارت خالية من التبرز في العراء اعتبارا من تاريخ 20-02-2013، وهو يسترخي دون اكتراث أو انتباه لما ورد في لوحة الإعلانات المنصوبة بجانبه، وهو ما يؤكد بشكل لا يقبل التأويل أن الإعلان لم يكن غاية في الدقة.

وتطرح الصورة أكثر من علامة استفهام حول جداوئية الحملات التحسيسة التي تكلف الدولة وشركاءها الدوليين مبالغ مالية ضخمة بهدف القضاء على بعض الظواهر المنتشرة في المجتمع كالتبرز في العراء والخفاض، وإعلانها من حين لآخر عن تخلي مناطق واسعة عن تلك الظواهر بشكل طوعي، نتيجة تلك الحملات التحسيسية.