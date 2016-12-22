سحب خبر تعيين ولد حدمين وزيرا أول

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 20 آب/أغسطس 2014 23:13

واجهة موقع الوكالة الرسمية أزاح خبر تعيين ولد حدمين من واجهته بعد ساعات من نشرهالأخبار (انواكشوط) – سحبت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية مرسوم تعيين الوزير الأول الجديد يحي ولد حدمين بعد ساعات من نشرها على واجهة موقعها الرسمي.

ووضعت الوكالة على واجهة الموقع خبر استقالة الوزير الأول المنصرف مولاي ولد محمد الأغظف، وتصريحه بعيد تقديم الاستقالة.

ولم تقدم الوكالة تفسيرا لسحب المرسوم الذي نشر في حدود الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2014.

وكان الرئيس الموريتاني قد قبل اليوم استقالة وزيره الأول مولاي ولد محمد الأغظف بعد أن شغل هذا المنصب لمدة سبعة أعوام، وعين مكانه وزير التجهيز والنقل يحي ولد حدمين.

وقد أعادت الوكالة الرسمية نشر خبر تعيين ولد حدمين على واجهتها قبيل منتصف الليل بقليل، وبعد نشر خبر سحبها له بنصف ساعة.