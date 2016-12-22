تنظيف العاصمة من الحبال

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 09 تموز/يوليو 2014 18:20

صورة من الخبر المنشور على الوكالة الموريتانية للنباء صورة من الخبر المنشور على الوكالة الموريتانية للنباء الأخبار (نواكشوط) – نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء تغطية عن الجهود التي تبذلها المجوعة الحضرية لتنظيف العاصمة الموريتانية نواكشوط، ونشرت في تغطيها تصريحات عزتها لمواطنين موريتانيين.

 

وأرفقت الوكالة (حكومية) مع تغطيتها صورة وحيدة لمصانع الحبال في سوق العاصمة، بينما غابت عنها أطنان الأوساخ التي تنتشر في نواكشوط.

 

ويرى البعض أن الوكالة بنشرها الصورة مع الخبر تريد أن تظهر موريتانيا "خارجيا" بمظهر لائق، بينما يعتبر آخرون أنها تعتقد أن نواكشوط نظفت بالكامل، ولم يعد موجودا بها من الأوساخ غير الحبال.

 


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