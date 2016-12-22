كوميدي سنغالي يسخر من الرئيس الموريتاني (فيديو)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 23 حزيران/يونيو 2014 17:20

الفنان الكوميدي كوتيا خلال تقليده للرئيس الموريتاني الأخبار (انواكشوط) – خصص الفنان السنغالي الكوميدي الشهر كوتيا حلقة من برنامجه الساخر "Kouthia Show" للسخرية من الرئيس الموريتاني الذي فاز في الانتخابات المنظمة يوم 21 يونيو 2014 بنسبة 81.89%.

وبدأ الفنان الكوميدي حلقته بقراءة رسائل المشاهدين المعلقة على الحلقات السابقة قبل أن يقول إن حلقته اليوم ستكون عن الرئيس الموريتاني [محمد ولد] عبد العزيز الذي فاز في الانتخابات بنسبة فاقت 80%.

وحاول الفنان الكوميدي – الذي ارتدى الزي الموريتاني أثناء البرنامج الساخر – تقليد ولد عبد العزيز بكلمات من اللهجة الموريتانية الحسانية، وسط تشجيع من مساعدات له في البرنامج الساخر.

وفي الحلقة الساخرة يقارن ولد عبد العزيز نفسه مع عدد الرؤساء الأفارقة مؤكدا أفضليته عليهم، ثم يحمد الله على نتائج الانتخابات، مردفا أن يحمده كذلك على أنه يتحدث عدة لغات من بينها العربية والبولارية والوولفية.

بعدها يدخل الفنان في تقليد الرئيس الموريتاني من خلال إطلاق بعض الوعود لسكان موريتانيا، مؤكدا أنه سيقوم بإقامة طرق معبدة في كل الأراضي الموريتانية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى هجرة قطعان الإبل إلى السنغال المجاورة.

وأضاف الفنان على لسان الرئيس الموريتاني: "كما سأقوم ببناء ملعب رياضي في موريتانيا يكون أحسن من ملعب داكار، بل أحسن من ملعب العاصمة الفرنسية باريس".

وتصل الوعود ذروتها حين يتحدث الرئيس الموريتاني – كما يقلده الفنان الكوميدي – عن شق طرق في الجبال تمر منها السيارات، وعن تحويل المواطنين إلى أعلى هذه الجبال، وتمرير مياه البحر بين المواطنين أعلى الجبال والطرق التي تم شقها في الجبار.

وفي مشهد حماسي يقلد الفنان السنغالي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقوله: "أنا عزيز ولا يمكن لشيء في هذه المنطقة أن يخيفني". مضيفا: "وجود الديمقراطية في موريتانيا كان بسببي، وموريتانيا عرفت في الخارج بسببي، وفوز المنتخب الموريتاني على نظيره السنغالي كان بسببي، وسأقيم في موريتانيا مطارا دوليا قريبا، وموريتانيا ستستضيف كأس أمم إفريقيا".

ويختم حديثه بمحاولة تقليد كلمات من الحسانية، ختامها هو ترديده: "لا ترحل، ماني راحل، لا ترحل، ماني راحل".

وبثت الحلقة في قناة "TFM" التابعة للمجموعة الإعلامية المملوكة للفنان السنغالي ووزير الثقافة السابق يوسف اندور.

وتعتبر مجموعته الإعلامية أكبر مجموعة إعلامية في السنغال، وتتبع لها – إضافة للقناة سالفة الذكر – صحيفة "لوبسورفاتور"، وإذاعة "RFM".