حزب الاتحاد يوفد أطر الحراك في حملاته الانتخابية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2013 15:43

قالت مصادر من داخل حزب الحراك الشبابي إن بعض أطره تم إيفادهم في الحملة الانتخابية من قبل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.

وقالت المصادر إن بعض الأطر ممن قدموا استقالتهم من حزب الاتحاد وترشحوا علي قوائم حزب الحراك أو أحزاب أخري، ظهروا اليوم ضمن قوائم الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

فقد أكد أحمد محمود ولد أفاه أنه انسحب من الحزب في اجتماع سابق مع رئيس السياسات بالحزب محمد محمود ولد جعفر.

كما عين اختار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مرشح حزب الحراك لمنصب نائب مدينة ألاك محمد حبيب الله ولد الحاج محمد لعضوية لجان حملته في مقاطعة لكصر بنواكشوط.

من جهة ثانية رشح اطول عمر ولد محمد فال نفسه من حزب الحراك الشبابي، ليجد نفسه اليوم الأثنين 3-11-2013 علي قوائم الحزب الحاكم كملحق اعلامي.