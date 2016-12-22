شومك تعوض انقطاعات الكهرباء

تاريخ الإضافة: الخميس, 12 حزيران/يونيو 2014 15:21

شركة الكهربا يبدو أنها قررت تعويض انقطاعات الكهرباء رابعة النهار (الأخبار)الأخبار (نواكشوط) – قررت الشركة الموريتانية للكهرباء أن تعوض انقطاعات الكهرباء التي عانتها العاصمة الموريتانية نواكشوط الأيام الماضية، وذك بإيقاد الأعمدة زوال اليوم.

وقد لاحظ المواطنون أعمدة الكهرباء وهي تضيء رابعة النهار، في حين أنها الأيام الماضية انقطعت في موجة الحرارة التي شهدتها العاصمة.

ويقول البعض إن الشركة بالفعل استشعرت مسؤوليتها تجاه المواطنين، وقررت تعويض الضوء لهم.

ولم تعرف بعد الطريقة التي ستغوض بها شركة الماء الإنقطاعات المتكررة التي تعيشها نواكشوط من حين لآخر.