شاعر سعودي لإنعاش الانتخابات الموريتانية

تاريخ الإضافة: الخميس, 12 حزيران/يونيو 2014 11:49

الأخبار(نواكشوط) تلقّى الشاعر السعودي عبد الإله منصور المالك دعوةً رسميّةً لحضور الانتخابات الموريتانيّة التي تجرى في 21 من الشهر الجاري، وذلك بهدف الإطلاع على التجربة الموريتانية في مجال الانتخابات.

وقالت وكالة أنباء الشعر:"الشاعر السعودي سيشارك الشعب الموريتاني عرسه الديمقراطي الكبير ويطلع على التجربة الديمقراطية الموريتانيّة وكيفيّة ممارسة الموريتانيين لها وتعايشهم معها. وكذلك لإحياء أمسيات شعريّةٍ هناك".

وقالت الوكالة التي نشرت الخبر، إن الدعوةُ موجهة للشاعر السعودي من قبل وزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون، بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة.

وتمتدُّ الدعوة من 15 حتى 21 يونيو من هذا العام. وبذلك سَيُقدِّمُ الشاعرُ في أمسيات متعددة ٍ نماذجَ من تجربتهِ الشعريّة الإبداعية المتميّزة لجمهور بلاد المليون شاعر، كما سيكون ضيفًا على عدةِ برامجَ ثقافيّةٍ مختلفةٍ على القنوات الإعلاميّة الموريتانيّة المختلفة.