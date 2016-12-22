على مدار الساعة
19:02 إننا بالفعل أمة ممزقة
إلغاء انتخابات يونيو 2014
- تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 13:27
الأخبار(نواكشوط) بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات توزع مناشير توضح كيفية التصويت في انتخابات يناير 2018 في إشارة ضمنية إلى إلغاء انتخابات يونيو 2014 أو تجاوزها باعتبارها محطة غير مهمة ، وفق ما علق أحد النشطاء ساخرا من الخطأ المطبعي.
واظهر منشور للجنة المستقلة للانتخابات المعنون بكيف نصوت ستة خطوات أبرزها الخطوة الأولي التي حددت يوم الاقتراع (1-1-2018 ،وكيفية التأكد من سلامة التصويت والتعامل مع الحبر الأزرق.
وكانت اللجنة قد بدأت تكوين منظمات المجتمع المدني بموريتانيا علي كيفية الانتخاب في رئاسيات 2014.