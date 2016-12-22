إلغاء انتخابات يونيو 2014

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 13:27

المنشور الذي وزعته اللجنة المستقلة للانتخابات على المجتمع المدني(الأخبار)المنشور الذي وزعته اللجنة المستقلة للانتخابات على المجتمع المدني(الأخبار)الأخبار(نواكشوط) بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات توزع مناشير توضح كيفية التصويت في انتخابات يناير 2018 في إشارة ضمنية إلى إلغاء انتخابات يونيو 2014 أو تجاوزها باعتبارها محطة غير مهمة ، وفق ما علق أحد النشطاء ساخرا من الخطأ المطبعي.

 

واظهر منشور للجنة المستقلة للانتخابات المعنون بكيف نصوت ستة خطوات أبرزها الخطوة الأولي التي حددت يوم الاقتراع (1-1-2018 ،وكيفية التأكد من سلامة التصويت والتعامل مع الحبر الأزرق.

 

وكانت اللجنة قد بدأت تكوين منظمات المجتمع المدني بموريتانيا علي كيفية الانتخاب في رئاسيات 2014.


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