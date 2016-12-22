عمدة ألاك: المواطن إذا "دخل الجنة" سيطالب بتحسين العيش

تاريخ الإضافة: الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2013 11:54

قال عمدة بلدية ألاك محمد ولد أحمد شلا إن المواطن الموريتانى لايعرف مايريده بالتحديد من منتخبيه وإدارته وإن مطالبه تتجدد باستمرار، قائلا إن على المرشحين للانتخابات المقبلة أن يدركوا ذلك ويتعاملوا معه.

وقال ولد أحمد شلا فى كلمة موجهة إلى المشاركات فى ملتقى ألاك لدعم قدرات السيدات المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية إنه ومن منطلق تجربته يعرف أن المواطن إذا دخل الجنة وأمضى فيها شهرين سيخرج فى مظاهرات حاشدة طلبا لتحسين العيش وتوفير السكن، غير أن على المنتخب أن يتعاطى مع تلك التطلعات بشكل مقبول يحافظ على صورت عند المواطن.

وقد أضحك كلام عمدة ألاك وزيرة الشؤون الاجتماعية ووالى لبراكنه إضافة إلى السيدات المشاركات فى الملتقى، قبل أن يخاطب العمدة الحضور قائلا "ذ حقيقه بعد أراه".