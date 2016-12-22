المجلس الدستوري ينصب 10 عمد لبلدية الركيز

تاريخ الإضافة: الأحد, 18 أيار 2014 11:48

لائحة عمد الركيز كما وردت في اللائحة الرسمية الصادرة عن المجلس الدستوري الأخبار (انواكشوط) – نصب المجلس الدستوري عشرة عمد لبلدية الركيز بولاية الترارزة، حيث أورد أسماءهم ضمن اللائحة المزكية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تصدره عمدة المدينة محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا، وتلته أسماء 9 من أعضاء المجلس البلدي وصف المجلس الدستوري كل واحد منهم بأنه "عمدة اركيز".

ونصب المجلس الدستوري المستشارين البلديين التالية أسماءهم عمدة للبلدية الواقعة بولاية الترارزة، دون أن يشرح الطريقة القانونية التي سيتم بها تسيير البلدية، وكذا تقسيم الصلاحيات بين العمد "المتنازعين" على مقعد واحد.

والمستشارون هم:

- خديجه الحافظ الخال – اركيز.

- حبيب الله عبد الله – اركيز.

- فاطمة بنت اسالم – اركيز

- عبد الله ولد علو ولد ابراهيم – اركيز.

- محمد ولد حم – اركيز.

- أحمد ولد المختار ولد بدل – اركيز.

- امي بنت خليه – اركيز.

- امبارك بنت اجيك – اركيز.

- محمد فتح الدين ولد محمد المختار – اركيز.

ويعتبر المجلس الدستوري أعلى سلطة قانونية في البلاد.

عمدة ابير التورس وقع في الرقم: 102، ثم عاد ووقع في الرقم: 110 كما منح المجلس الدستوري عمدة بلدية ابير التورس بولاية الترارزة حق التوقيع مرتين على لائحة تزكية ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث وقع العمدة تحت الرقم: 102 على لائحة مزكي ولد عبد العزيز، قبل أن يعود ويوقع تحت الرقم: 110.