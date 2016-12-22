حملة دولية ضد العنصرية بملاعب كرة القدم

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 29 نيسان/أبريل 2014 09:26

لاعب موريتاني يقشر موز العنصرية ضمن الحملة الحاليةالأخبار (نواكشوط) - قررأغلب الفاعلين في كرة القدم العالمية إطلاق حملة دولية ضد العنصرية في الملاعب بعد حادثة "داني ألفيز" الشهيرة أمام "فياريال" في الدوري الإسباني والتي انتهت مباراتها بثلاثية نظيفة لبرشلونه.

وقد شارك بعض اللاعبين الموريتانيين في الحملة من خلال أكل الموز الذي بات أكله يعبر عن رفض العنصرية والتضامن مع ضحاياها.

وقد تعرض لاعب برشلونه لموقف محرج أثناء تسديده ضربة ركنية حينما قذفته جماهير "فياريال" بموزة في تعبير عن الاحتقار له، فرد بأسلوب مهذب وقام بتقشير الموزة وأكلها قبل تسديد الركنية في تصرف أثار الكثير من الإعجاب بسلوك اللاعب.

ويعتبر إلقاء الموز في الملاعب تصرفا مستهجنا من قبل الجماهير والفيفا لأنه يستهدف في الغالب اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

ويلعب داني الفيس في الدوري الإسباني منذ 11 سنة.