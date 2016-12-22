الحراك يقسم على ولد عبد عزيز أن يترشح

تاريخ الإضافة: الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014 11:07

الأخبار(نواكشوط)- أنهى حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن الملتقى التكويني الذي نظمه بمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي حول التنمية المحلية والوحدة الوطنية بإصدار نداء أقسم فيه على الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يترشح لمأمورية رئاسية جديدة.

وقد جاء في نص القسم ا".. باسم الحراك الشبابي من أجل الوطن و أصالة عنه، ونيابة عن كل الخيرين الداعمين للتغيير البناء والأمن و الاستقرار ..ومن عاصمة الحوض الغربي، عيون العزة والكرامة، عيون الحرية والإباء نقسم على قائد مسيرة البناء و أمل الشباب وملاذ الضعفاء، السيد محمد ولد عبد العزيز أن يترشح للمأمورية الجديدة باسم الشباب لتجديد الطبقة السياسية.."

وكانت الأيام التكوينية للحزب قد افتتحت من طرف رئيسة الحزب لاله بنت اشريف التي أوضحت في كلمة لها بالمناسبة أن حزبها يركز على التنمية المحلية لتحديث وتطوير المجتمع من خلال زيادة الدخل ومحو الفوارق الطبقية والاستثمار فى الانسان.