أستاذ يطالب معاوية ولد الطايع بالاستمرار في حكم البلاد

تاريخ الإضافة: السبت, 29 آذار/مارس 2014 12:00

بالغ أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في لعيون في اطراء الوفد الوزاري الزائر حاليا للمدينة في تجمع جماهيري عقد بلعيون بدعوة من وزير الوظيفة العمومية من أجل التحسيس بأهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.

غير أن الأستاذ المتحمس للوضعية الراهنة فاجأ مستمعيه بالدعوة لتسجيل أكبر قدر ممكن من الناس من أجل استمرار "فخامة معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع" في سدة الحكم ومواصلة نهجه المعروف في خدمة السكان.

ويعيش عشرات الموظفين بموريتانيا حالة هوس برئيس البلاد السابق معاوية ولد الطايع بعد أن خدموا معه لعدة سنوات واستفادوا من نظامه.