وزير: معزاة إينشيري وفاتها طبيعية

تاريخ الإضافة: السبت, 15 آذار/مارس 2014 16:53

الأخبار (نواكشوط)- قال وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خونه إن المعزاة التي توفيت قبل أيام بمقاطعة إينشيري كانت وفاتها طبيعة، وإن الحكومة تأكدت من ذلك بعد تشكيلة لجنة خاصة.

وقال ولد خونه في خطاب أمام مجلس الشيوخ بثته التلفزة الموريتانية اليوم السبت 16-3-2014 لقد تلقيت قبل أيام رسالة (مساج) بشأن وفاة معزاة في إينشيري، وقد شكلنا لجنة وتأكدنا أن المعزاة كانت وفاتها طبيعية بعد سقوطها في بئر أو حفرة كبيرة بالمنقطة.

وكان ولد خونه يتحدث عن المساعي الحكومية الدائمة لتأمين المنطقة من النفايات السامة التي تخلفها الشركات العاملة بمجال المعادن.