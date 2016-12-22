كهلة من المعيز تُعلن مسؤوليتها عن تدنيس المصحف الشريف

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 11 آذار/مارس 2014 11:21

أدلت كهلة من معيز مقاطعة تيارت اليوم بتصريح للتلفزيون الوطني أكدت فيه مسؤوليتها عن حادثة تدنيس المصحف الشريف، بمسجد بتيارت قبل أيام ..وقالت العنز:

"أنا اسمي أمبيوَه، أبلغ من العمر 12 سنة، كنتُ أتزكنَنُ مع صاحبتي ..هذه الحولية السمينة التي تشاهدونها على الشاشة..المهم أنني، عن غير قصد دخلت المسجد بين صلاة المغرب والعشاء...لم أكد في البداية أعرف أنه مسجد..ظننته دارا عادية، ودخلتُ مع الحولية المرموحة نبحث عن بعض بقايا لكراطة، أو كرطون نأكله...حذرتُ الحولية قبل الدخول ...وقلت لها امباه امباه امبععععععاه، لكنها دخلت..وسرتُ خلفها..

وتابعت العنز قائلة: بعدها وقفت على ركبتي، ورصفتُ على مصحف أو اثنين....ورصفتْ الحولية على مصحف أو اثنين..لم نأكل أيا منهما ..وبعد أن خرجنا بسرعة، قالت لي الحولية إنها تعمل لصالح جمعية المستقبل، فتُبت إلى الله، واتصلتُ برئيس الجمهورية شخصيا، وقال لي إنه سوف يُطبق شرع الله في الحولية.

المصدر: ش إلوح أفش