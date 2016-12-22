توقف الوكالة الرسمية عن النشر منذ استقالة الحكومة

تاريخ الإضافة: السبت, 01 شباط/فبراير 2014 11:39

واجهة موقع الوكالة الرسمية عند الساعة: (2014-02-03 11:39)الأخبار (انواكشوط) – توقفت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن النشر منذ إعلان استقالة الحكومة يوم أمس الأحد 02 – 02- 2014 حيث كان آخر خبر ينشر عليها عن ثناء ولد محمد الأغظف على حكومته المستقيلة.

وكان آخر خبر ينشر على الوكالة هو خبر "الوزير الأول المنصرف يشكر أعضاء الحكومة المستقيلة"، وتم نشره الساعة الرابعة وعشر دقائق (تاريخ الإضافة: 02/02/2014 16:10:38).

ورغم أن الساعات القادمة عرفت عدة أنشطة رسمية وشعبية من بينها زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمركز الأنكولوجيا في العاصمة انواكشوط فأن أي خبر جديد لم ينشر على الوكالة.

ومع أن يوما جديدا أطل على الدنيا بعد استقالة الحكومة الموريتانية يوم أمس الأحد، فإن الأحداث – بحسب موقع الوكالة – توقفت عند الحدث الاستثنائي الذي عرفته البلاد يوم أمس، عندما أعلن ولد محمد الأغظف استقالة حكومته، وتحدث عن تعيين الرئيس لرئيس حكومة جديدة " في الوقت المناسب".