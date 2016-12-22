لمانه ولد يربه أصغر نائب بالبرلمان

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2014 18:16

نائب أبيكت لحواش لمانه ولد يربالأخبار (نواكشوط)- بات نائب مقاطعة أنبيكت لحواش بالحوض الشرقي لمانه ولد يربه أصغر نائب يدخل الجمعية الوطنية منذ عقود، محدثا مفاجئة في الثقافة المحلية التي يحتكر فيها كبار السن التمثيل في المجالس وتصدر الشأن العام.

الشاب لمانه ولد يربه (1987) تمكن من دخول الجمعية الوطنية عن طريق حزب الحراك الشبابي بعد أن فشل أبرز داعميه (الوزير اسلك ولد إزدبيه) في اقناع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بترشحيه عن المقاطعة الوليدة.

ويعتبر ولد يربه من بين الطلاب الذين ارتبط اسمهم بتأسيس الاتحاد العام بجامعة نواكشوط أيام تولي الوزير إدارة الجامعة، وبعد انتقاله إلي إدارة الديوان عينه ملحقا بالرئاسة، ومع خروجه من القصر خرج به لكن إلي رحابة البرلمان ممثلا لسكان أنبيكت لحواش.

وقد تولي النائب الشاب الإشراف علي انتخابات البرلمان وفرز النتائج.